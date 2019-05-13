الصين: ليس لدينا إلا خيار اتخاذ إجراءات مضادة ردا على الرسوم الأمريكية

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية جينج شوانج اليوم الاثنين إن الصين ليس لديها خيار إلا اتخاذ إجراءات مضادة ردا على رفع الرسوم الأمريكية على السلع الصينية.

وكانت الولايات المتحدة قد قامت الجمعة الماضية بزيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، في مسعى من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتزاع تنازلات تجارية من الصين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شوانج القول في مؤتمر صحفي اعتيادي في بكين اليوم" سوف يتم الإعلان عن إجراءات مضادة محددة في الوقت المناسب".

وأضاف" من فضلكم انتظروا وسترون".

وأوضح" الصين لن ترضخ أبدا للضغط الأجنبي" مضيفا" نحن عازمون وقادرون على حماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة".

وأكمل" مازالنا نأمل أن تقابلنا أمريكا في منتصف الطريق ، ونعمل على حل القضايا بيننا على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة".