اليوان الصيني ينخفض لأدنى مستوى منذ بداية العام

يتجه اليوان الصيني لتسجيل أسوأ انخفاض يومي في تسعة أشهر اليوم الاثنين في الوقت الذي توقفت فيه المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أن رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على سلع صينية.

وسجلت العملة تحركات محدودة في رد فعل على أحدث خطوة عدائية على صعيد التجارة، لكن اليوم الاثنين تراجع اليوان 0.8 بالمئة إلى 6.9040 وهو أضعف مستوياته منذ 27 ديسمبر كانون الأول. ويقول بعض المحللين إن اليوان ربما يخترق مستوى سبعة دولارات في الأشهر المقبلة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية العالمية.

وستستخدم الصين على الأرجح احتياطياتها الضخمة من العملة لوقف أي انخفاض إلى سبعة دولارات، مما قد يطلق مضاربات وعمليات نزوح كثيفة لرأس المال.

وارتفع الين 0.25 بالمئة إلى 109.700 ين قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر البالغ 109.470 والذي سجله الأسبوع الماضي.

وبدا أن مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وصلت إلى طريق مسدود يوم الأحد. وتطلب واشنطن تغييرات في القانون الصيني وقالت بكين إنها لن تقبل بما يضر بمصالحها.

ومن المرجح أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين في اليابان في نهاية يونيو حزيران ويناقشا التجارة.

ونزل الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.6976 دولار أمريكي.

والدولار الأسترالي شديد التأثر بالتغييرات في معنويات المستثمرين كما أنه يعد مؤشرا على التعاملات المرتبطة بالصين أكبر شريك تجاري لأستراليا.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 97.318.