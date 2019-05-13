الأسهم الأوروبية تنخفض وسط مواجهة تجارية بين أمريكا والصين

واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين بعد أن سجلت أكبر تراجع أسبوعي منذ بداية العام الجاري في الوقت الذي أدت مواجهة بين الولايات المتحدة والصين إلى انحسار الآمال بأن أكبر اقتصادين في العالم سيتمكنان من تسوية نزاعهما التجاري قريبا.

وبحلول الساعة 07:20 بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة مع تعرض المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالتجارة لضغوط تفوق ما تتعرض له المؤشرات المناظرة.

وتصدر قطاع السيارات، الذي يتأثر بالرسوم الجمركية، قائمة القطاعات الخاسرة في أوروبا، متأثرا على وجه الخصوص بتراجع أسهم دايملر.

كانت رويترز ذكرت أن مجموعة بايك الصينية قد تسعى لشراء حصة تصل إلى خمسة بالمئة من الشركة المالكة لمرسيدس-بنز.

وكان سهم تيسن كروب من بين أكبر الأسهم الخاسرة، إذ انخفض أربعة بالمئة. وقالت الشركة الصناعية الألمانية العملاقة إنها ستسعى لضم شركاء في عملياتها للصلب بعد أن تخلت عن اندماج في أوروبا مع تاتا ستيل الهندية.

وتصدرت أسهم سنتريكا، أكبر شركة بريطانية لتوريد الطاقة، المؤشر ستوكس 600 بعد أن أبقت على توقعاتها للعام بالكامل على الرغم من تحذير بشأن بيئة تجارية زاخرة بالتحديات بسبب وضع سقف لأسعار فواتير الطاقة في البلاد.

وارتفعت أسهم يورونكست، العاملة في إدارة أسواق الأسهم بأوروبا، اثنين بالمئة بعد أن حصلت على موافقة تنظيمية من وزارة المالية النرويجية لشراء مئة بالمئة من بورصة أوسلو.