«الترفيه» و«مسك» تؤهلان حديثي التخرج لسوق العمل

أطلقت الهيئة العامة للترفيه بالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية "مسك الخيرية" مبادرة برنامج "سفراء الترفيه" الذي يستهدف الطلاب والطالبات حديثي التخرج من مرحلة البكالوريوس أو ذوي الخبرة التي لا تتجاوز عاما، في التخصصات والأقسام العملية المختلفة كإدارة الأعمال، والهندسة، والموارد البشرية وتقنية المعلومات، وذلك وفق برنامج تأهيلي يمتد لعام يبدأ في حزيران (يونيو) المقبل.

ودعت الهيئة الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى المسارعة بالتسجيل، موضحة أن البرنامج يهدف إلى إعداد الكفاءات السعودية لمتطلبات سوق العمل، حيث يتم الاستثمار في خطط تطويرية توفر فرصة للخريجين والخريجات لاكتساب الخبرات العملية في أقسام وإدارات الهيئة والخبرات الميدانية في البرامج والمشاريع.

ويجسد البرنامج جهود الهيئة في دعم الشباب السعودي وتوفير فرص تأهيلية للسعوديين والسعوديات بما يضمن تطوير إمكاناتهم ومهاراتهم العملية ويعزز فرص حصولهم على الوظائف، وذلك بالارتكاز على بيئة العمل المتكاملة لدى الهيئة، وخبرات فرق العمل والكفاءات الوطنية التي تزخر بها. ومن جانب آخر، يطلق مركز المبادرات في مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، مبادرة مسك جدة التاريخية في نسختها الثالثة، خلال الفترة من 14 إلى 20 أيار (مايو) الجاري في منطقة جدة التاريخية في خطوة من شأنها إبراز أهمية المنطقة تاريخيا وثقافيا، والمساهمة في الحفاظ عليها وتحويلها إلى مزار دائم لسكان وزوار جدة.

ومن المنتظر أن تشهد "مسك جدة التاريخية" التي تنظمها مبادرة التواصل المجتمعي في مركز المبادرات في المؤسسة، 22 فعالية ونشاطا لنقل الصورة الأصيلة التي كان يعيشها الآباء والأجداد داخل هذه المدينة التي كانت غنية بالقيم والتقاليد لجيل اليوم.