بدعم من المملكة .. لبنان تحتضن أكبر قرية رمضانية

افتتحت أكبر قرية رمضانية في لبنان، بدعم من المملكة، وبرعاية سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء اللبناني في حديقة الملك فهد بن عبدالعزيز في مدينة طرابلس الشمالية.

وحضر الافتتاح النائب ديما جمالي ممثلة الرئيس الحريري، وعدد من الشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية اللبنانية، ووليد بخاري سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان.

وأشادت جمالي في كلمة ألقتها بهذه المناسبة، بالدعم الذي تقدمه المملكة للبنان وقالت: "على الخير والمحبة نلتقي في طرابلس الفيحاء، لنحيي معا ليالي شهر رمضان في جو من الألفة والأخوة والفرح بدعم من المملكة، مملكة الخير والإنسانية التي لم تكن يدها في لبنان إلا فياضة بالخير، ومبلسمة للجراح، وبدعم غير محدود من رئيس الوزراء سعد الحريري".

من جهته، قال أحمد قمر الدين رئيس بلدية طرابلس إنه "ليس جديدا ولا مفاجئا أن تكرمنا مملكة الخير في شهر الخير والبركات، في مدينة طرابلس التي طالما وقفت في الماضي والحاضر، إلى جانب قضايا الحق والعروبة التي تمثلها المملكة".

وأوضح أن افتتاح الحديقة الرمضانية في حديقة الملك فهد يشكل فسحة فرح وإيمان وتلاق لأهل المدينة، ويشكل نوعا من التضامن الأخوي الذي طالما جمع المملكة ولبنان.