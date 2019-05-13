اختيار «ساب» رائدا للتجارة في المملكة - 2019 من قبل مجلتي «يوروموني» و«جلوبال فاينانس»

تم اختيار البنك السعودي البريطاني "ساب" رائدا في التجارة في المملكة لعام 2019. وتمثل هذه الجائزة إحدى الجوائز المرموقة، التي تؤكد دور "ساب" البارز في تمويل التجارة في المملكة. ويأتي الفوز بهذه الجائزة في أعقاب منح "ساب" جائزة أفضل بنك لتمويل التجارة من قبل مجلة "يوروموني" "للعام الثالث"، ومن قبل مجلة "جلوبال فاينانس" "للعام العاشر على التوالي".

إن "ساب" يواصل تركيزه على تجربة العميل والتقنيات الرقمية وتطوير الفرص التجارية للعملاء، وقد نجح "ساب" في طرح عدد من حلول التمويل التجاري الرقمية، شملت حلول التجارة عبر الإنترنت والضمانات الإلكترونية، ومزيدا من التوسع في حلول التجارة الرقمية. وقد انضم "ساب" أخيرا إلى منظومة تحالف شركة البرمجيات العالمية بلوك تشين "آر ثري" واسعة النطاق، وبذلك يكون أول بنك في المملكة ينضم لهذه المبادرة، التي تضمه مع المجموعة التي تشكلت لاستكشاف تقنية بلوك تشين/ دفاتر الحسابات الموزعة DLT والاستفادة من تنامي استخدامها في الصناعة المالية.

وشملت مبادرات البنك الأخرى توسيع مبادرات الممرات التجارية مع الشركاء التجاريين الرئيسين للمملكة، واستمرار توعية العملاء السعوديين بالاتجاهات الجديدة والمخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية من خلال برامج أكاديمية "ساب" التجارية ومشاركات العملاء المختلفة وفعاليات القيادة الفكرية المتوافقة مع "رؤية المملكة 2030" "مع التركيز بشكل خاص على الصادرات غير النفطية"، وبمشاركة مختصي الصناعة الرئيسين علاوة على توسيع باقة منتجاته وخدماته، والاستمرار في توسيع عروض تمويل الذمم المدنية وسلسلة الإمداد. ويوفر "ساب" كذلك إمكانات اتصال عالمي من خلال ارتباطه بمجموعة "إتش. إس. بي. سي". تعقيبا على الفوز بالجائزة صرح ماجد نجم، نائب العضو المنتدب للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في "ساب" قائلا: "تمثل خدمات العملاء وتجاربهم أولوية بالنسبة لنا، ونحن سعداء بالفوز بهذه الجائزة والاعتراف بنا كبنك تمويل تجاري رائد في المملكة، كما أن هذه الجائزة تسلط الضوء على أننا نواصل دورنا الريادي في تقديم الحلول المبتكرة والمصممة خصيصا لتلبية احتياجات عملائنا المتزايدة والمتنوعة والزاخرة بالتحديات والاحتياجات المعقدة في سلسلة التوريد، ونحن فخورون باعترافهم وباعتراف السوق بنا في هذا المجال".