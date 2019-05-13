10 سنوات من الشراكة "المأزومة" بين الاتحاد الأوروبي والجمهوريات السوفياتية السابقة

رفض ألكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء باقتضاب حضور حفل عشاء في بروكسل، احتفالا بالذكرى العاشرة لـ "الشراكة الشرقية".

وفي الوقت الذي فضل فيه الاتحاد الأوروبي الاحتفال بالذكرى المهمة اليوم الإثنين خلال قمة لقادة التكتل، اختارت روسيا البيضاء وزير خارجيتها ليمثلها في الاحتفال.

بحسب "الألمانية"، كانت حكومة روسيا البيضاء تفضل استقبالا عظيما للوكاشينكو، للاحتفال بالشراكة "المأزومة" على قدم المساواة، ويشعر كثير من قادة الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء التداعيات السلبية للارتباط بتوسيع الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تستعد فيه بلدانهم لخوض انتخابات البرلمان الأوروبي.

ويعاني الاتحاد الأوروبي متاعب كبيرة بسبب انسحاب بريطانيا المزمع من التكتل بحيث يصعب عليه الاهتمام بدول الشراكة، وإلى جانب روسيا البيضاء، لدى الاتحاد الأوروبي اتفاقيات شراكة شرقية مع الجمهوريات السوفياتية السابقة، أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان.

ورغم بعض النتائج الإيجابية، فإنه ليس لدى هذه الدول الشيوعية السابقة الست الكثير لتحتفل به في هذه الذكرى، فقد حققت أوكرانيا وجورجيا وأرمينيا ومولدوفا تقدما في إجراء انتخابات ديمقراطية، لكن هناك توقعات وآمال أخرى لم تتحقق. وأثناء القمة الأخيرة لدول "الشراكة الشرقية" التي عقدت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، كان هناك تثبيط واضح لتطلعات أوكرانيا بالتوصل إلى اتفاق شراكة إلى الاتحاد، ولم يكن توسيع الاتحاد الأوروبي على جدول الأعمال، وفقا لما ذكره جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية آنذاك.

على أي حال، كيف يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن توفر منظورا واضحا لشركائها وهي لم تتفق على منظور خاص بها؟، وبعد فترة قصيرة من توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة مع أوكرانيا، وهي الأكبر بين الجمهوريات السوفياتية الست في الشراكة، اندلع صراع انفصالي بالقرب من حدود أوكرانيا مع روسيا، ولقي أكثر من عشرة آلاف شخص حتفهم في القتال بين الجيش الأوكراني والانفصاليين المدعومين من روسيا.

ومع توجه كييف نحو الغرب، قامت روسيا في عام 2014 بضم شبه جزيرة القرم في البحر الأسود، التي تظل وفقا للقانون الدولي جزءا من أوكرانيا، كانت موسكو تنظر منذ فترة طويلة إلى "الشراكة الشرقية" على أنها لعبة قوة يسعى من خلالها الاتحاد الأوروبي إلى التوسع باتجاه حدود روسيا، وهو ما يمثل اعتداء على المصالح الروسية.

ودأبت موسكو على التحذير من الشراكات على حساب علاقاتها الوثيقة بدول الاتحاد السوفياتي السابقة، وتخشى روسيا قبل كل شيء خسارة مزيد من النفوذ في فضاء ما بعد الاتحاد السوفياتي وترك المجال مفتوحا أمام الشركات الغربية. وفي ظل الذكرى العاشرة للشراكة الشرقية، من الواضح أن المواجهة مع روسيا قد احتدمت، وعلى كلا الجانبين هناك مقارنات مع حالة التوتر التي سادت بين الشرق والغرب خلال حقبة الحرب الباردة.

وكثيرا ما أعطى الاتحاد الأوروبي الانطباع بأنه يتعين على شركاء التكتل المحتملين الاختيار بين رباط وثيق مع الاتحاد أو مع روسيا، وكانت هذه القضية على وجه التحديد هي التي أدت إلى اندلاع الحرب الأهلية في أوكرانيا.

وقررت أرمينيا في وقت مبكر ألا تسلك مسارا قد يثير غضب روسيا، وتعتمد أرمينيا على روسيا كقوة حماية في نزاع على الأراضي مع جارتها أذربيجان.

بهذه الطريقة وحدها يمكن لأرمينيا أن تحتفظ بالسيطرة على منطقة ناجورنو قرة باغ المتنازع عليها، وفي أعقاب أزمات ضربت في مولدوفا وأوكرانيا، لا يزال الأمر غير محسوم: أي الدولتين الأفقر في أوروبا.

بالنسبة إلى أوكرانيا، تمكن الرئيس بيترو بوروشينكو المنتهية ولايته من الوفاء بوعد ضمان دخول الأوكرانيين إلى دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة، وخابت مساعي بوروشينكو للفوز بولاية رئاسية جديدة لمصلحة الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي في انتخابات حاسمة جرت الشهر الماضي التي يمكن النظر إليها على أنها كانت حكما أصدره الشعب الأوكراني.

وفقد كثيرون الأمل في تحقيق الرخاء من خلال الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وقال زيلينسكي ليلة فوزه "إن أوكرانيا مثال مشرق للديمقراطية في فضاء ما بعد الاتحاد السوفياتي".

وتفتقر بيلاروس إلى التقدم الديمقراطي، كما هي الحال في أذربيجان، وفقا لناشطين حقوقيين، ويبد إلهام علييفو الرئيس السلطوي لأذربيجان، متمترسا في السلطة أكثر من أي وقت مضى.

وذكر توبياس شوماخر أستاذ العلوم السياسية أمام مؤتمر دولي عقد في وارسو أخيرا، أن "الإصلاحات السياسية غير موجودة أو يتم النقيض منها أو أنها فقدت الزخم في أجزاء كبيرة من الضاحية الشرقية".

ويجب على المشاركين في الاحتفال المقرر في بروكسل اليوم مناقشة استمرار "الشراكة الشرقية"، في الوقت نفسه، يتواصل الحديث عن تعاون الاتحاد الأوروبي المحتمل مع "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي" الذي دشنته روسيا.

واقترحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هذا الاحتمال خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2015 ولا تزال روسيا، على أي حال، منفتحة لإجراء حوار، كما يروج بوتين منذ فترة طويلة لمبادرة تهدف إلى إقامة منطقة تجارة حرة من لشبونة إلى فلاديفوستوك.