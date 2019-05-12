تركيا تتخوف من تفاقم الانكماش الاقتصادي جراء أزمة الليرة

قال براءت البيرق وزير المالية التركي أمس إنه يأمل أن يتغلب الاقتصاد التركي على أزمة العملة التي نشبت العام الماضي عبر فصلين فقط من الانكماش.

وبحسب "رويترز"، تحدث الوزير التركي لقناة "سي.إن.إن ترك" حول أداء تركيا خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 حينما انكمش الاقتصاد أربعة فصول متتالية، بقوله :"آمل أن تتجاوز تركيا هذه الفترة بفصلين من الانكماش، وبأقل تأثير سلبي".

وكان الاقتصاد التركي قد انكمش 3 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، بعدما تسببت أزمة العملة في خسارة الليرة نحو 30 في المائة من قيمتها العام الماضي. ويتوقع خبراء اقتصاديون انكماشا لربعين آخرين على أساس سنوي.

وفقدت الليرة نحو 15 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، حيث جاء أحدث ضعف لها بفعل قلق المستثمرين من القرار الذي اتخذ يوم الإثنين الماضي بإعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول، التي فاز فيها حزب المعارضة الرئيس بفارق بسيط.

وتحرك البنك المركزي التركي لتشديد السياسة النقدية من خلال تمويل السوق بفائدة مرتفعة، واتخذ خطوات جديدة خاصة بالسيولة، بينما باعت البنوك الحكومية دولارات لدعم العملة المحلية الليرة.

وقرر المركزي التركي تعليق مزادات الريبو لمدة أسبوع، كما أظهرت بيانات البنك تراجع احتياطات النقد الأجنبي لدى البلاد في الأسبوع الأول من آيار (مايو).

وقرر البنك خفض الحد الأعلى للتسهيلات المتعلقة بتداول العملات الأجنبية "الفوركس" ضمن آلية خيارات الاحتياطي من 40 في المائة لتصبح 30 في المائة.

وأكد البنك أن من شأنه هذا التحرك لتعديل سياسة الاحتياطي لتوفير سيولة قدرها 2.8 مليار دولار من العملات الأجنبية في السوق في مقابل سحب 7.2 مليار ليرة.

وبلغ صافي مبيعات الأسر والشركات من العملة الصعبة في الأسبوع المنتهي في 3 آيار (مايو) الجاري 1.2 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي الأخيرة.

ويعد هذا الأسبوع هو الرابع على التوالي الذي يشهد مبيعات وانخفاضا في حيازتهم من العملة الأجنبية.

ومن المقرر أن يعقد المركزي التركي اجتماع السياسة النقدية يوم 12 حريزان (يونيو) المقبل أي قبل أسبوعين تقريبا من موعد إعادة الانتخابات المزمع عقدها يوم 23 من الشهر ذاته.

ولا تزال العملة التركية هي أكبر الخاسرين من بين عملات الأسواق الناشئة خلال العام الحالي بعد البيزو الأرجنتيني.