نمو الاقتصاد التشيلي بمعدل 3.5 %

أكد وزير المالية في تشيلي فيليب لارين اليوم الأحد من جديد أن اقتصاد بلاده سينمو بمعدل 3.5 % هذا العام.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن لارين رد على سؤال في مقابلة مع صحيفة "لا تيرسيرا" بشأن ما إذا كان متمسكا بتوقعات وزارته لهذا العام، قائلا "بالتأكيد".

وقال إن اقتصاد شيلي في وضع جيد، لكنه ليس في مأمن من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأشار إلى أن ضعف النمو العالمي والفيضانات التي ضربت الجزء الشمالي من البلاد قد تسببت في ضعف النمو في الربع الأول من العام.

ونقلت بلومبرج عن لارين قوله إن الاقتصاد كان سينمو بمعدل 2.5 % في الربع الأول بدلا من 1.8 %، مشيرا إلى أن النمو سيرتفع في النصف الثاني من العام.

ولفت إلى أن المقترحات الحالية تسمح لمصرف بنكو إستادو المملوك للدولة بالاشتراك في نظام التقاعد الخاص، وأنه يتم النظر فيما إذا كان سيتم السماح لكيانات أخرى مملوكة للدولة بالمشاركة في هذا النظام.

وقال إنه سيتم اعتماد إصلاح ضريبي في الكونجرس قبل أن يتم اعتماد الموازنة بنهاية العام.