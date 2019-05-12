"الباحة": بلوغ الخسائر المتراكمة 20.38 % من رأس المال

أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن بلوغ خسارها المتراكمة كما في 31 مارس 2019 م وبحسب القوائم المالية للربع الاول من عام 2019 م الى 20.38 % بمبلغ وقدره 36,068,301 ريال من راس مال الشركة والبالغ 177,000,000 ريال سعودي.

تاريخ بلوغ الخسائر 1440-07-24 الموافق 2019-03-31

مقدار الخسائر المتراكمة 36068301

نسبة الخسائر المتراكمة من رأس المال % 20.38

الأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر الزيادة في الزكاة الشرعية بمبلغ 776 الف ريال.

تطبيق الإجراءات والتعليمات سيتم تطبيق الاجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة اسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها