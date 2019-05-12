غرفة التجارة الألمانية: على الحكومة تخفيف الأعباء على الشركات

ناشد رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية إريك شفايتسر الحكومة الاتحادية تخفيف الأعباء بشكل سريع عن عاتق الشركات بعد التقدير الضريبي الجديد.

وقال شفايتسر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يظهر الضعف الاقتصادي والتقدير الضريبي أن قوة الاقتصاد يجب أن يكون لها الأولوية الآن... لذا يتعين على الحكومة الاتحادية عدم مواصلة تأجيل تخفيف أعباء الضرائب بالنسبة للشركات".

وأشار شفايتسر إلى أنه صحيح أن الحكومة الاتحادية أعلنت خطوة مهمة بدعم الأبحاث الضريبية المخطط له، "إلا أنه من الضروري ومن الممكن توفير إعفاءات ضريبية أخرى. الخزائن العامة لا تزال ممتلئة".

يذكر أن وزير المالية الألماني أولاف شولتس أعلن رفضه منح إعفاءات ضريبية شاملة للأوساط الاقتصادية.