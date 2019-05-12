"ثمار": لم نتمكن من إعلان نتائج الربع الأول في الوقت المحدد

أعلنت الشركة الوطنية للتسويق الزراعي عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للفترة الأولية المنتهية في 31-03-2019م ، لأمر خارج عن إرادتها وذلك بسبب إفادة المراجع الخارجي للشركة بتاريخ 04 رمضان 1440هـ الموافق 09 مايو 2019م بانه لم يستلم القوائم المالية لشركة أسواق ثمار ووسمي للربع الأول 2019م حتى تاريخه، وبناء عليه أفاد المراجع الخارجي بأنه لن يتمكن من إتمام عملية المراجعة قبل نهاية الوقت المحدد من هيئة السوق المالية لإعلان نتائج الربع الأول 2019م .

وسيتم الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول 2019م بعد انتهاء المراجع الخارجي من المراجعة بأقرب وقت ممكن.