"الدرع العربي" تربح 3.7 مليون ريال خلال الربع الأول بانخفاض 71%

انخفضت أرباح شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني بنسبة 71.227% إلى 3.758 مليون ريال خلال الربع الأول مقابل 13.061 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2018. وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.13 ريال مقابل 0.44 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.



وقالت الشركة: "يعود السبب إلى ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة ب 60%، وارتفاع التكاليف الفنية الأخرى بـ 8% و يقابلها ارتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بـ 17%، ارتفاع في صافي دخل العمولات المكتسبة بـ 3%، ارتفاع في دخل الاستثمارات بـ 188% و انخفاض التكاليف التشغيلية و الإدارية بـ 31%".