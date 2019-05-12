"نادك" تخسر 3.6 مليون ريال خلال الربع الأول

انخفضت خسائر الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) بنسبة 26.892% إلى 3.67 مليون ريال خلال الربع الأول مقابل 5.02 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2018. وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.04 ريال مقابل 0.06 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.



وقالت الشركة: "ارتفعت إيرادات الشركة للربع الحالي بنسبة 11.89% متأثرةً بارتفاع الطلب على منتجات الشركة والذي كان له أثراً إيجابياً في ارتفاع إجمالي مبيعات الشركة بشكل عام حيث نمت مبيعات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بنسبة 15.20% نتيجة نمو مبيعات المنتجات الطازجة من ألبان وعصائر إلا أن مبيعات القطاع الزراعي قد انخفضت بنسبة 22.19% وانخفضت نسبة الخسائر الناتجة من الأنشطة التشغيلية الأخرى للربع الحالي بنسبة 51,94% وذلك نتيجة لاختلاف توقيت وحجم الإيرادات والمصروفات الأخرى".