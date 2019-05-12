أرباح "صناعة الورق" تقفز 398% خلال الربع الأول.. إلى 23 مليون ريال

ارتفعت أرباح الشركة السعودية لصناعة الورق بنسبة 398.089% إلى 23.46 مليون ريال خلال الربع الأول مقابل 4.71 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2018. وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.96 ريال مقابل 0.19 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.



وقالت الشركة: "يعود سبب أرتفاع صافي ربح الشركة مقارنة بالربع السابق الى الزيادة في المبيعات والتحسن في مجمل الربح و إلى عكس مخصص انخفاض ذمم مدينة تجارية في نهاية الربع الحالي , وبالإضافة إلى أنه في الربع السابق تم تسجيل خسائر و هبوط في قيمة الموجودات المتداولة والثابتة حسب معيار المحاسبة الدولي IAS 36 ".