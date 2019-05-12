"تداول" تبدأ تطبيق جلسة جديدة للتداول على سعر الإغلاق اليوم

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) إضافة جلسة "التداول على سعر الإغلاق" كفترة جديدة للتداول بعد فترة مزاد الإغلاق. وقالت بأنه سيتم تطبيق جلسة "التداول على سعر الإغلاق" اليوم، والتي ستمتد لعشر دقائق بعد فترة مزاد الإغلاق، ابتداءً من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً لكل من السوق الرئيسية ونمو - السوق الموازية بالإضافة إلى حقوق الأولوية المتداولة.
أسواق الأسهم- السعودية
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