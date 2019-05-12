اليابان تبدأ باختبار أسرع قطار "طلقة" على الإطلاق

بدأت اليابان باختبار أسرع قطار "طلقة" على الإطلاق في الوقت الذي تواصل فيه البلاد تطوير وسيلة السفر الثورية هذه. وباستطاعة القطار الوصول إلى سرعة 400 كيلومتر في الساعة بحسب سي إن إن.

وبدأت نسخة "ALFA-X" من قطار "شينكانسن" اختبارات ستدوم لمدة 3 أعوام يوم الجمعة. وبمجرد بدء تشغيله في وقت قريب من عام 2030، سيتم تشغيله بسرعات تصل إلى 360 كيلومتر في الساعة، ما يجعله أسرع قطار "طلقة" في العالم.

وسيتجاوز سرعته سرعة قطار "Fuxing" الصيني، والذي يعمل بسرعة أقل بـ10 كيلومتر في الساعة، وذلك رغم تصميمه بإمكانيات السرعة القصوى ذاتها لقطار "ALFA-X".

ويشتمل التصميم المستقبلي الطراز على 10 كابينات، وأنف طويل ومدبب.وسيتم اختباره على الخط الفاصل بين مدينتي سينداي وآوموري، اللتين يبعدان مسافة 280 كيلومتر تقريباً. وستجري الاختبارات بعد منتصف الليل عندما يكون الخط هادئاً، ومرتين في الأسبوع.

ويأتي الاختبار الأول في الوقت الذي يواصل فيه قطار "شينكانسن" فائق السرعة، "N700S"، اختباراته التي بدأت منذ أكثر من عام.وسيتم تشغيل هذا الطراز في عام 2020، ولكن، سيتغلب قطار "ALFA-X" على سرعاته القصوى الذي تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، وبسهولة.وتتزامن سلسلة النماذج الجديدة هذه مع استعدادات اليابان لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020 في طوكيو.

وبغض النظر عن السرعة التي سوف يحققها القطار خلال الاختبارات، فلن يتجاوز سرعته السرعة القياسية الذي حققه القطار المغناطيسي المعلق، "ماغليف"، الخاص بشركة السكك الحديدية اليابانية، والذي وصل سرعته إلى 603 كيلومتر في الساعة على مسار تجريبي في عام 2015.