مساع علمية لعلاج الأورام الدماغية بسم العقارب

طوّر علماء تقنية تصوير جديدة تستخدم مركبا موجودا في سم العقارب، وذلك لتسهيل رؤية الأورام الدماغية، في المراحل المبكرة بحسب سكاي نيوز .

ويعمل المركب "BLZ-100" الذي طوره فريق بمركز "سيدارز سايناي" الطبي في لوس أنجلوس بالتعاون مع شركة "بلايز بيوساينس"، على إضاءة الورم، الأمر الذي يمكن جراحي الأعصاب من الحصول على صورة أفضل لموقع ومدى نمو الأورام الخبيثة والتي غالبا ما يصعب إزالتها بسبب تداخلها مع الأورام الحميدة.

ووفق ما نقلت مجلة "نيوزويك" الأميركية، فإن العلماء أعطوا المرضى المركب BLZ-100 ممن لديهم أورام دماغية إلى جانب "الفلورسنت" المشع، الذي يتوهج عند تحفيزه بالليزر، وهو ما ساعدهم في رؤية الأورام الخبيثة بشكل دقيق وخصوصا في حالات "الورم الدبقي"، الذي يصيب الدماغ والحبل الشوكي.