حمدالله يهدد الرقم الصامد 19 عاما

فيما واصل المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق النصر لكرة القدم، تحليقه بعيدا بصدارة هدافي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بـ32 هدفا بفارق 12 هدفا عن ليندر تاوامبا مهاجم التعاون أقرب منافسيه (20 هدفا)، بعد أن سجل "هاتريك" في شباك الحزم 3 / 0 في الجولة الـ29، كسر الرقم القياسي المسجل باسم البرازيلي ويسلي لوبيز مهاجم الهلال السابق في تسجيل الأهداف في "11" مباراة متتالية بتسجيله في "12" مباراة تواليا.

وسجل حمدالله ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك الحزم (من ركلة جزاء (5، 26، 66) ليرفع رصيده الشخصي من الأهداف في الدوري إلى 32 هدفا، ليصبح أكثر مهاجم تسجيلا للأهداف في موسم واحد، حيث الفارق بينه وبينه حمزة إدريس هدف كي يعادله، وهدفان كي يكسر الرقم الصامد من موسم 1999 ـ 2000 "أي قبل 19 عاما".

يشار إلى أن حمد الله سجل حتى الآن "سوبر هاتريك" مرتين أمام الوحدة 4 / 0 في الجولة الـ24، وآخر أمام الرائد بالنتيجة ذاتها في الجولة الـ13، وسجل في مرماه "هاتريك" أيضا 5 / 0 في الجولة الـ26.

وشهدت الجولة الـ29 أيضا تسجيل الصربي أليكساندر بريوفيتش لاعب الاتحاد "هاتريك" أمام الفتح 6 / 2.

يشار إلى أن الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال يحتل المركز الثالث في الهدافين بـ (19 هدفا)، وصام عن التسجيل تماما في آخر ثلاث جولات بداية من الأهلي 1 / 0 في الجولة الـ27، التعاون 0 / 2 في الجولة التي بعدها، وأخيرا الاتفاق 1 / 0 في الجولة الـ29، فيما كان آخر عهده بالتسجيل أمام الحزم بهدفين 3 / 2 في الجولة الـ26.