ما زلنا في الملعب

فيما تأجل حسم لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إلى الجولة الـ30 "الأخيرة، بين النصر والهلال، ضمن الاتحاد مقعده مع الكبار، وتأكد هبوط الباطن إلى دوري الدرجة الأولى، وتأزم موقف القادسية الذي سيصارع الفيحاء، والحزم على تفادي الهبوط المباشر، إذ ستفصح الجولة الأخيرة عن هوية الفريق الذي سيهبط برفقة (أحد والباطن)، والآخر الذي سيخوض ملحق البقاء أو الهبوط مع رابع الدرجة الأولى.

وفاز النصر على الحزم 3 / 0، وتجاوز الهلال الاتفاق 1 / 0، واكتسح الاتحاد الفتح 6 / 2، وتخطى الوحدة القادسية 4 / 0، وكسب الأهلي الفيصلي 4 / 1، وأحد فاز على الباطن بهدف، فيما خيم التعادل على لقاء الرائد والفيحاء من دون أهداف، والشباب مع التعاون من دون أهداف.

وعزز النصر صدارته بـ (67 نقطة)، الهلال ثانيا بـ (66 نقطة)، الشباب ثالثا بـ (54 نقطة)، التعاون رابعا بـ (53 نقطة)، الأهلي (52 نقطة)، الفيصلي (43 نقطة)، الوحدة (42 نقطة)، الفتح (35 نقطة)، الرائد (35 نقطة)، الاتحاد (34 نقطة)، الاتفاق (33 نقطة)، الحزم (30 نقطة)، الفيحاء (29 نقطة)، القادسية (27 نقطة)، الباطن (25 نقطة)، أحد (18 نقطة). وسيلتقي في الجولة الختامية للدوري، النصر في مواجهة الباطن، فيما يستقبل الهلال نظيره الشباب، التعاون والفيصلي، الأهلي والاتفاق، القادسية والحزم، أحد والاتحاد، الفتح والرائد، الفيحاء والوحدة.يشار إلى أن المقعد الآسيوي المؤهل إلى ملحق النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، تأجل بدوره إلى الجولة الختامية من المسابقة، التي يتنافس فيها كل من الشباب والأهلي، باعتبار أن التعاون ضمن البطاقة الثالثة عبر تتويجه أخيرا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.