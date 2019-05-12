العطر والمكياج والكريم .. تعاد

ضبط أمن الملاعب في ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، كمية كبيرة من العطور ومستحضرات التجميل والكريمات، لجماهير من فئة العائلات باعتبارها من المحظورات في الملاعب قبل بداية المواجهة التي جمعت الاتفاق بالهلال، ضمن الجولة الـ29 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

من جهتها، أكدت إحدى المسؤولات عن ضبط الممنوعات في البوابات المخصصة لدخول العائلات في ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، أنه تتم إعادة المضبوطات بعد نهاية المباراة لأصحابها وقالت “يتم وضع أرقام لكل ضبطية ونطلب من صاحبتها العودة مجددا لنا لتسلمها بعد نهاية المباراة مع تأكيدنا بشكل دائم لهن بعدم جلبها مرة أخرى إلى الملعب”، مضيفة “الأنظمة تمنع دخول أي أشياء من الممكن أن يتم رميها على أرضية الملعب حتى لو كانت أدوات تجميل، النظام ينطبق على كل شيء”.