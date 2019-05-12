الـ DNA يكشف جريمة قتل بعد 30 عاما من ارتكابها

وجّه الادعاء العام الأمريكي اتهاما لرجل من ولاية نورث كارولينا، في قضية قتل المخرج الشهير ولاعب البريدج المتمكن باري كرين؛ الذي عُثر عليه مقتولا في منزله في لوس أنجلوس عام 1985.

يأتي اعتقال الرجل بعد أكثر من ثلاثة عقود اكتنف فيها الغموض جريمة قتل كرين؛ الذي تعرّض للضرب والخنق، بحسب "رويترز".

ويشتهر كرين؛ بأعمال ناجحة في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، مثل مسلسلات: "مهمة مستحيلة"، و"دالاس"، و"هاواي فايف-أو".

وقالت إدارة شرطة لوس إنجلوس، في بيان، "إنه تبين تورط المشتبه فيه، الذي يُدعى إدوارد هيات؛ ويبلغ من العمر 52 عاما، بعد إعادة إجراء اختبار الحمض نووي ضمن الأدلة العام الماضي.

وعثرت خادمة على جثة كرين؛ في مرآب منزله في الخامس من تموز (يوليو) 1985 ملفوفة بملاءات وسلك هاتف يحيط بعنقه. وتوصل التشريح إلى أنه ضُرب حتى الموت بتمثال كبير من الخزف.