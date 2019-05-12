"رامبو الإنعاش" يروع ألمانيا .. تورط في قتل 300 مريض

يعرف الألمان أن الممرض، نيلز هوجيل، قاتل منذ سنوات، لكن الذي عرفوه عنه أخيرا كان بمنزلة مفاجأة صاعقة روعت البلاد، تمثلت في تورطه في قتل نحو 300 مريض.

وفي تقرير مطول، سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على قضية هوجيل (43 عاما)، الذي وصف بالسفاح الأكثر دموية في تاريخ ألمانيا، مشيرة إلى أن القضية تثير كثيرا من الأسئلة المخيفة التي تتجاوز جرائم القاتل إلى مواقف وسلوك زملاء له.

وتساءلت الصحيفة: كيف أغمض زملاء الممرض السفاح، طوال سنوات، أعينهم عن جرائمه، وكيف لم يضع أحدهم نهاية لجرائمه القاتلة؟

تبدو حكاية هوجيل مأساوية ومخيفة في آن، منذ وصوله إلى مستشفى مدينة دلمنهورست قبل سنوات، يحمل رسالة توصية تشيد بأدائه و"ضميره الحي" أثناء العمل.

لكن تلك الرسالة، التي أصدرها المستشفى السابق الذي كان يعمل فيه، لم تشر بطبيعة الحال، إلى عدد الوفيات غير الطبيعية التي تزامنت مع فترة عمله.

في مستشفى دلمنهورست، وإمعانا في التضليل، كان "الممرض السفاح" يمنح المرضى جرعات زائدة من الأدوية تسبب السكتات القلبية، ثم يقوم بمحاولاوت إنقاذ بطولية لهؤلاء المرضى، حتى إن زملاءه منحوه لقب "رامبو الإنعاش"، بل ومنحوه "قلادة" مصنوعة من أنابيب الحقن.

لكن المثير للصدمة، أنه خلال ثلاث سنوات في مستشفى دلمنهورست، سجلت وفاة 411 شخصا، 321 منها كانت خلال وردية عمل هوجيل، أو عقب نهايتها بقليل.

وبعد تحقيق سريع أصدرت محكمة ألمانية في عام 2006 حكما بسجن هوجيل مدى الحياة بعد إدانته بقتل مريضين، ومساهمته في مقتل أربعة آخرين، قبل أن يخضع الآن، وبعد نحو 13 عاما، إلى محاكمة جديدة على نطاق أوسع بكثير.

فبعد تحقيقات جديدة باتت السلطات تعتقد أن الممرض هو السفاح الأكثر دموية في تاريخ البلاد، وتدور الآن شكوك جدية بشأن تورطه في مقتل نحو 300 مريض، واعترف السفاح حتى الآن بقتل 42 منهم، وذلك خلال خمسة أعوام ابتداء من عام 2000.

ولم يستبعد القاتل تورطه في قتل 52 آخرين، لكنه نفى تحديدا قتله خمسة من الأسماء التي قدمتها السلطات.