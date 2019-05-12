قريبا .. سم العقارب لتشخيص الأورام الدماغية

طور علماء تقنية مركبا جديدا، يعتمد على سم العقارب، يمكن من خلاله رؤية الأورام الدماغية وتشخيصها في المراحل المبكرة، وفقا لـ"نيوزويك" الأمريكية.

ويعمل المركب "BLZ-100" الذي طوره فريق في مركز "سيدارز سايناي" الطبي في لوس أنجلوس بالتعاون مع شركة "بلايز بيوساينس"، على إضاءة الورم، الأمر الذي يمكن جراحي الأعصاب من الحصول على صورة أفضل لموقع الأورام الخبيثة ومدى نموها، التي غالبا ما تصعب إزالتها بسبب تداخلها مع الأورام الحميدة.

ووفق ما نقلته مجلة "نيوزويك" الأمريكية، فإن العلماء أعطوا المرضى المركب BLZ-100 ممن لديهم أورام دماغية إلى جانب "الفلورسنت" المشع، الذي يتوهج عند تحفيزه بالليزر، وهو ما ساعدهم في رؤية الأورام الخبيثة بشكل دقيق، خصوصا في حالات "الورم الدبقي"، الذي يصيب الدماغ والحبل الشوكي.

ولا يستجيب "الورم الدبقي"، الذي يمثل ما يقارب ثلث حالات الأورام الدماغية للعلاج الكيميائي، لذا يكون التدخل الجراحي الحل الفعال لإزالته، وهو ما تساعد عليه التقنية الحديثة.

ورغم أن العينة، التي شملتها الدراسة كانت صغيرة نسبيا، إلا أن العلماء يرون فيها حلا واعدا للمساعدة على تصوير أنواع أخرى من الخلايا السرطانية، مع التأكيد على ضرورة إخضاعها لمزيد من الأبحاث لتقييمها بشكل أفضل قبل الموافقة عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.