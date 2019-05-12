"أبل" تشرع في تحضير "آيفون 11" وتوقعات بانخفاض سعره

قال موقع "بلومبرج" الأمريكي إن شركة أبل شرعت في التحضير لهاتفها الجديد المنتظر "آيفون 11"، حيث بدأت تطوير رقائق المعالج الخاص بالهاتف، وهي من العمليات الرئيسة والأساسية في مسار تصنيع أي هاتف.

ويتوقع خبراء أن يكون سعر هاتف أبل المقبل منخفضا نسبيا، وذلك بعد أن واجهت الشركة الأمريكية كثيرا من الانتقادات بشأن أسعار هواتفها المرتفعة، خصوصا X وXS.

وأوضح المصدر أن شركة TSMC التايوانية بدأت تصنيع المعالج، الذي سيطلق عليه لقب A13، ليخلف شريحة A12 Bionic.

وبدأت عملية إنتاج وتطوير هذه الرقائق في شهر أبريل الماضي، فيما يتوقع أن تستهل الشركة عملية "الإنتاج الشاملة" شهر مايو الجاري.

وقال موقع "بيزنيس إنسايدر" إن هذه الخطوة يمكن عن طريقها التنبؤ بموعد إطلاق الهاتف المقبل للشركة الأمريكية، مضيفا "أبل لن تغير موعدها. يتوقع أن يكون الإطلاق في شهر سبتمبر، مثل ما حدث العام الماضي".

وتابع "الرقائق الجديدة ستشغل ثلاثة هواتف جديدة من آيفون ستطلقها أبل في وقت لاحق من العام الجاري. ليس من الواضح حتى الآن التحسينات التي ستتضمنها الرقاقة A13".

وخلال العام الماضي، قالت شركة أبل إن شريحة A12 Bionic المشغلة لهواتف XS وXS Max وXR حسنت السرعة والأداء بنسبة 15 في المائة مقارنة بالشريحة التي سبقتها A11.