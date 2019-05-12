"فوانيس باحتنا" يواصل عروضه الفنية وسط إقبال الجماهير

يواصل مهرجان "فوانيس باحتنا" لليوم الثاني على التوالي, استقبال زائريه، وذلك عبر عديد من الفعاليات والعروض المسرحية والأنشطة التفاعلية، حيث شهد المهرجان الذي ينظمه المجلس الشبابي في الباحة بالتعاون مع أمانة المنطقة إقبالاً جماهيرياً كثيفاً.

وأوضح الدكتور زياد الزايدي رئيس المجلس الشبابي في الباحة أن المهرجان الذي تستمر فعالياته خمسة أيام، كان بدعم وتوجيه وإشراف من الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة والرئيس الفخري للمجلس، حيث إن هذا المهرجان يُعد من الفعاليات النوعية والجديدة في المنطقة التي تُقام هذا الشهر الكريم، ويتخللها كثير من الأنشطة الترفيهية والأجواء الرمضانية الجميلة.

وأضاف الدكتور الزايدي أن مهرجان فوانيس باحتنا يشتمل على عديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية والتجارية التي توجد جوا مميزا ومفعما بالأجواء الرمضانية المميزة وسط المدينة.