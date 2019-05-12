قائمة بالمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل ضمن المرحلة الأولى لتطبيق اللائحة الفنية

حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، التي سيتم تطبيق اللائحة الفنية عليها في مرحلتها الأولى.

ويقتصر تطبيق اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل في المرحلة الأولى على جميع الأكياس التي تستخدم مرة واحدة مثل أكياس التسوق، والملابس، ومفارش المائدة.

وبينت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أنه ستتم إعادة جدولة التطبيق على بقية المنتجات.

وحددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس مطلع حزيران (يونيو) المقبل موعدا لبدء التطبيق الإلزامي للمرحلة الثالثة لتسجيل المنتجات في منصة سابر لعديد من اللوائح التي شملت اللائحة الفنية لمواد البناء الجزء الرابع التي تشمل الطوب، والبلاط، والسيراميك، والأدوات الصحية والمنتجات ذات العلاقة.

وأشارت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى أنه يجب على جهات تقويم المطابقة وقف إصدار شهادات المطابقة COC اعتبارا من منتصف الشهر الجاري.

وذكرت أنه سيتم إيقاف أي إرساليات لا تحمل شهادات "سابر" اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، في حين يسمح للإرساليات المصحوبة بشهادات COC الصادرة قبل منتصف الشهر الجاري.

و"سابر" هي منصة إلكترونية تتيح للمصنع المحلي إصدار شهادات المطابقة المطلوبة وشهادات مطابقة الإرسالية إلكترونيا للسلع الاستهلاكية سواء المستوردة أو المصنعة محليا لدخولها للسوق السعودية.

وتهدف المنصة الإلكترونية إلى حماية المنشآت التجارية من حالات الغش، إضافة إلى التأكد من خلو المنتجات من العيوب التي قد تؤثر في صحة وسلامة المستهلك أو بيئته وتم تطوير منصة سابر بإشراف من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.