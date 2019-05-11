"برواز دبي" يدخل موسوعة "غينيس"

دخل "برواز دبي" موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بعد تصنيفه أكبر مبنى على شكل برواز. ووفقا لسجل الموسوعة العالمية، فإن مبنى "برواز دبي" الذي يتخذ من حديقة "زعبيل" موقعا له أصبح على قائمة أفضل الأماكن للزيارة بحسب روسيا اليوم .

ويعد "برواز دبي" أحد معالم دبي، وبدأ إنجازه عام 2015، ويرتفع 150 مترا وعرضه يصل إلى 93 مترا، والهدف منه إظهار معالم إمارة دبي الحاضرة والماضية معا في أيقونة فنية ضخمة.

ويقع برواز دبي بالقرب من بوابة النجوم، الموقع الترفيهي الشهير في حديقة "زعبيل"، وهو عبارة عن برواز أو إطار متكامل، ويشكل الفراغ القائم بين ضلعيه صورة جميلة لمدينة دبي واضحة المعالم من علو شاهق، بحيث ينقل من جهة معالم ومباني شارع الشيخ زايد، لترمز إلى مدينة دبي الحديثة، فيما تضم الجهة الثانية من البرواز معالم لمناطق ديرة، التي ترمز إلى دبي القديمة.