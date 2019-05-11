ثورة قادمة في الهواتف.. كاميرات خارقة بدقة غير مسبوقة

عرضت شركة "سامسونغ" صورا لمستشعر صور خاص بالهواتف الذكية يوفر دقة عالية أكبر من تلك التي توفرها الأجهزة المتوفرة في الأسواق بحسب سكاي نيوز.

ويتيح المستشعر، الذي أطلقت الشركة الكورية الجنوبية عليه اسم ISOCELL Bright GW1، دقة تبلغ 64 ميغابكسل، وهو الأفضل من حيث قدرته على التقاط المزيد من الضوء، وفق ما نقل موقع "فيرج" التقني.

وسيولد المستشعر صورا بهذه الدقة العالية بدمج بكسلات رباعية مع بعضها البعض لتصبح واحدة، كما أنه سيكون قادرا على إزالة أي تشويه ناجم عن فلاتر الألوان لمزيد من الدقة والوضح في الصور.

وتتوقع "سامسونغ" أن تبدأ عمليات إنتاج المستشعر بشكل تجاري في النصف الثاني من العام الجاري، حيث قد يجد المستهلكون هذه التقنية المبتكرة مدمجة في الهواتف التي قد تطرحها الشركة أواخر السنة الحالية. وتوفر هواتف عدد من الشركات مثل "سامسونغ" و"هواوي" و"أوبو" و"فيفو" و"شاومي" حاليا هواتف بكاميرات تبلغ دقتها 48 ميغابكسل.