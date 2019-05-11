بلاتر: المال يهدد بتدمير الرياضة

قال سيب بلاتر، الذي فقد منصبه كرئيس للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعد فضيحة فساد، إن المال يهدد بتدمير الرياضة.وعاقبت لجنة القيم في الفيفا بلاتر، الذي قاد الاتحاد لمدة 17 عاما، عن "كل الأنشطة المتعلقة بكرة القدم" في 2015 بسبب إدانته بالتصرف بشكل غير لائق خلال فضيحة هزت المنظمة الشهيرة.

ولا يزال الادعاء العام في سويسرا يحقق في قضايا بمزاعم الفساد تتعلق بالفيفا، ومقره سويسرا، تعود إلى عام 2014 عندما كان بلاتر يتولى رئاسة الاتحاد الدولي.

وقال بلاتر في مقابلة مع صحيفة (شفايتس أم فوخ إنده) السويسرية اليوم السبت "ينفق الناس بالفعل الكثير للدخول إلى الاستاد. تزداد الأسعار بشكل متواصل لأن الأندية تحتاج إلى المزيد من الأموال".

وأضاف الرجل السويسري البالغ عمره 83 عاما أن أعداد المشجعين انخفضت في بطولات الدوري في فرنسا وإيطاليا وإنجلترا وإسبانيا والمانيا.

وقال بلاتر "هذا مؤشر سيء. كرة القدم يجب أن تبقى من السهل الوصول إليها".

وأكد بلاتر لوسائل إعلام عديدة أنه يخطط لاتخاذ إجراء قانوني ضد جياني إنفانتينو رئيس الفيفا الحالي بداعي تضرر سمعته بفضيحة الفساد وكذلك بسبب المعلومات التي أعلنتها الفيفا بخصوص المدفوعات التي حصلت عليه وقال عنها إنها كانت غير دقيقة.

وأبلغ بلاتر الصحيفة السويسرية أن مسؤولي الفيفا وقعوا على كل المدفوعات التي حصل عليها ومن بينها عشرة ملايين فرنك سويسري (9.9 مليون دولار) مقابل كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

وردا على سؤال بشأن التراجع في النزاع القانوني المحتمل ضد إنفانتينو إذا استعاد الساعات الثمينة التي تركها بمقر الفيفا قال بلاتر "الساعات أقل أهمية. الشيء المهم بالنسبة لي هو رد اعتباري".

وأضاف أنه يتمنى أن يحسم مكتب الادعاء العام السويسري سريعا الأمر في هذه القضية. وتابع "عندما ينتهي هذا الأمر سأرغب في كتابة كتاب عن مذكراتي".