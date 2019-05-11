تراجع أرباح صناعة الحديد والصلب الصينية على الرغم من تزايد الايرادات

أظهرت بيانات أن صناعة الحديد والصلب الصينية سجلت نموا في إيرادات الأعمال بنسبة 5ر10 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بلغت إيرادات الأعمال 91ر1 تريليون يوان (حوالي 25ر281 مليار دولار أمريكي) ، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

ومع ذلك، شهدت الصناعة انخفاضًا بنسبة 7ر36 في المائة في الأرباح لتصل إلى 86ر54 مليار يوان في هذه الفترة.

ونما إنتاج الصلب الخام بنسبة 9ر9 في المائة ليصل إلى 231 مليون طن، في حين بلغ إنتاج منتجات الصلب 269 مليار طن، بارتفاع 8ر10 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وشهدت صادرات الصلب زيادة ملحوظة بنسبة 6ر12 في المائة لتصل إلى 03ر17 مليون طن، في حين انخفضت الواردات بنسبة 1ر16 في المائة إلى حوالي9ر2 مليون طن.