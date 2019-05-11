في موسم الأمطار الغزيرة.. العراق يحصد 500 ألف طن من القمح المحلي

قال وزير التجارة العراقي هاشم العاني إن العراق حصد نحو 500 ألف طن من القمح المحلي منذ بداية الموسم في منتصف أبريل نيسان وحتى التاسع من مايو أيار.

وأضاف أن وزارة التجارة دفعت للمزارعين 145 مليار دينار عراقي (122 مليون دولار) للقمح الذي تم حصاده حتى الآن. وقالت وزارة الزراعة في أبريل نيسان إن العراق يتجه لحصاد خمسة ملايين طن من القمح هذا العام بفضل أمطار غزيرة، مضيفة أن واردات القمح ستكون أقل إذا تحقق ذلك الرقم.