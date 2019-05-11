ألمانيا تسعى لحظر واسع على حمل الأسلحة البيضاء

تسعى الولايات الألمانية إلى فرض حظر واسع النطاق على حمل الأسلحة البيضاء.

وذكرت صحيفة "زاربروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت إنه تم تقديم مشروع قانون أمام مجلس الولايات (بوندسترات) ينص على حظر حمل أسلحة بيضاء في مراكز التسوق ومحطات القطار ومواقف الحافلات والفعاليات الكبيرة.

وجاء في فقرة بمشروع القانون الذي أعدته ولايتا بريمن وسكسونيا السفلى أن هجمات الطعن "مستمرة بأعداد كبيرة"، وأنها "خطيرة على نحو بالغ وتؤثر سلبا على شعور المواطنين بالأمن"

وينص مشروع القانون على توسيع نطاق الأماكن التي يُحظر فيها حمل الأسلحة البيضاء لتشمل تلك التي يوجد بها أعداد كبيرة من الناس.

وأشارت المسودة إلى أن هناك احتمال كبير لوقوع هجمات طعن في مثل هذه الأماكن.

كما ينص مشروع القانون على حظر حمل السكاكين التي يزيد نصلها عن ستة سنتيمترات في الأماكن العامة. ويبلغ الحد الأقصى المسموح به حتى الآن 12 سنتيمترا.

ويحظر مشروع القانون تماما أيضا استخدام المطواة بصرف النظر عن طول نصلها.

وبحسب تقرير الصحيفة، يتوقع أن ينال مشروع القانون موافقة كبيرة في مجلس الولايات.