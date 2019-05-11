البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية يسعر لأول مرة سندات عالمية

أعلن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أنه قام بتسعير أول سند عالمي له، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت.

وجمعت السندات لمدة خمس سنوات 2.5 مليار دولار أمريكي، ستدفع أولويات البنك في الاستثمار في البنية التحتية المستدامة، وتطوير الاتصال عبر الحدود وتشجيع الاستثمار البيئي والاجتماعي والاستثمار في الحوكمة في آسيا.

وقال البنك إن تسعير هذا السند يعد أحدث الانجازات الهامة للبنك، الذي لم يكمل حتى عامه الرابع من التشغيل.

وأشاد تيري دي لونجيمار، المدير المالي الأول للبنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بتسعير السند باعتباره "علامة بارزة للسوق" ، مضيفًا أن السند يعكس طلب المستثمرين على الصعيد العالمي للاستثمارات المستدامة عالية الجودة.

وقال دي لونجيمار: "لقد سررنا برؤية الطلب من مجموعة متنوعة من المستثمرين على شراء السند، ونتطلع إلى إظهار المساهمة الإيجابية التي سيحققها رأس المال هذا في آسيا وخارجها، إلى قاعدة مستثمرينا العالميين".

وقال جين لي تشيون، رئيس البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية: "يتجلى الطلب المؤسسي المتزايد على المشروعات المستدامة ماليا، والإيجابية في الإيرادات والدعم لنموذج التشغيل الفريد من نوعه في البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية بحوالي 8 مليارات دولار من التمويلات التي وافق عليها البنك بالفعل".

وأضاف جين "من خلال المشاركة في أسواق رأس المال، يمكننا الاستفادة من المزيد من الدعم المالي من قاعدة مستثمرين عالمية، والتي ستمكننا من تحفيز الاستثمار في البنية التحتية والإسراع في اعتماد مبادئ تشجيع الاستثمار البيئي والاجتماعي والاستثمار في الحوكمة في آسيا".

وتم إطلاق البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومقره بكين رسميًا في يناير 2016، وهو بنك تنمية متعدد الأطراف أنشأته الصين بدعم من مجموعة واسعة من البلدان والمناطق، ويهدف لتوفير التمويل لتحسين البنية التحتية في آسيا.

واعتبارًا من نهاية عام 2018، نمت عضوية البنك من 57 عضوًا مؤسسًا إلى 93 عضوًا موزعة على خمس قارات.