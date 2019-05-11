الأسهم السعودية تكسر أطول سلسلة ارتفاع أسبوعية في 7 أعوام

كسرت الأسهم السعودية أطول سلسلة ارتفاع أسبوعية في سبعة أعوام بأسوأ أداء أسبوعي منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لتفقد 479 نقطة بنسبة 5 في المائة وتغلق عند 8859 نقطة. بينما مؤشر "إم تي 30" تراجع 75 نقطة بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 1316 نقطة.

وجاء الأداء متوافقا مع التقرير الأسبوعي السابق، حيث أشير فيه إلى أن السوق ستواجه صعوبة في إكمال سلسلة الارتفاع، إذ إن الأرباح المتراكمة ستجعل من السوق حساسة تجاه المتغيرات السلبية، بل وتبالغ في ردة فعلها. وكان لزيادة حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين أثر على الأسواق العالمية، ما خيم التشاؤم على معنويات المتعاملين، خاصة في ظل مكررات ربحية مرتفعة وعدم اكتمال نتائج الشركات.

ومطلع الأسبوع المقبل ستسعى السوق للتماسك، وبناء موجة صاعدة في نهاية الأسبوع، إذ ستواجه مستويات دعم عند 8730 نقطة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 9336 نقطة، حيث تراجع إلى 8801 نقطة فاقدا 5.7 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 8856 نقطة فاقدا 479 نقطة بنسبة 5.14 في المائة.

وتراجعت قيم التداول 5 في المائة بنحو مليار ريال لتصل إلى 18 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 14 في المائة بنحو 100 مليون سهم متداول لتصل إلى 600 مليون سهم متداول، في حين تراجعت الصفقات 5 في المائة بنحو 26 ألف صفقة لتصل إلى 543 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفع قطاعان مقابل تراجع البقية، حيث تصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 16 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.13 في المائة.

وتصدر المتراجعة "المصارف" بنسبة 6.5 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 6 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 6 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 32 في المائة بقيمة 5.8 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 29 في المائة بقيمة 5.2 مليار ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 6 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال.

أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "الأبحاث والتسويق" بنسبة 18 في المائة ليغلق عند 86.5 ريال، يليه "ميدغلف للتأمين" بنسبة 14 في المائة ليغلق عند 17.32 ريال، وحل ثالثا "الخليجية العامة" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 12.28 ريال. وتصدر المتراجعة "السعودي الألماني" بنسبة 12 في المائة ليغلق عند 27.85 ريال، يليه "المصافي" بنسبة 11.6 في المائة ليغلق عند 37.30 ريال، وحل ثالثا "مبكو" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 16.70 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 2.3 مليار ريال، ويليه "سابك" بقيمة 2.3 مليار ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 1.2 مليار ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية