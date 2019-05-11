"الخطوط التركية" تخسر 205 ملايين دولار في الربع الأول

تكبدت الخطوط الجوية التركية خسارة 1.25 مليار ليرة (205 ملايين دولار) في الربع الأول من العام مقارنة بخسارة 314 مليون ليرة في الفترة نفسها قبل عام.

وفي إفصاح لبورصة إسطنبول مساء أمس، قالت الخطوط التركية إن الإيرادات ارتفعت إلى 14.85 مليار ليرة في الربع الأول من 10.53 مليار ليرة قبل عام.

وفي مسعى لانقاذ الليرة التركية الآخذة في الانهيار، أفادت مصادر مطلعة أمس بأن مصارف حكومية تركية، بما في ذلك البنك الزراعي وهو الأكبر من حيث الأصول، باعت مليار دولار أمس وخلال ساعات من تعاملات الأسواق الخارجية لكبح انخفاض قيمة الليرة.

وخسرت الليرة التركية 15 في المائة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، وارتبط أحدث انخفاض بقلق المستثمرين من القرار الصادر يوم الإثنين الماضي بإعادة انتخابات البلدية في إسطنبول التي فاز فيها حزب المعارضة الرئيس بفارق ضئيل.

وألغى المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا يوم الإثنين نتائج الانتخابات البلدية التي أُجريت في 31 من آذار (مارس) في مدينة إسطنبول، كبرى المدن التركية والمركز التجاري للبلاد، وذلك بعد أسابيع من طعون قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي تلقى هزيمة في الانتخابات.

وقام البنك المركزي التركي أمس بتشديد فعلي لسياسته عبر تقديم تمويل للسوق بأسعار فائدة أعلى، واتخذ خطوات إضافية فيما يخص السيولة لدعم الليرة.

وتأتي الخسائر التي تكبدتها الليرة هذا العام لتُضاف إلى انخفاض بنحو 30 في المائة في قيمتها العام الماضي، وسط مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي وكذلك علاقات متوترة مع الإدارة الأمريكية.

ويخشى المستثمرون من أن قرار إعادة انتخابات إسطنبول في 23 (يونيو) حزيران سيضيف نحو شهرين من حالة عدم اليقين بشأن خطط تركيا لإعادة التوازن وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.