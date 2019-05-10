أنظمة "فيسبوك" تفشل في رصد المحتوى الإرهابي

أفادت شكوى كشف عنها الخميس أن موقع فيسبوك يقوم بطريقة آلية وعن غير قصد بتوليد محتوى لجماعات مرتبطة بالإرهاب، وذلك لفشل أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاص بموقع التواصل الاجتماعي في كشف تطرف هذا المحتوى.

وأجرى "المركز الوطني للتنبيه" في واشنطن دراسة على مدى خمسة أشهر شملت صفحات تضم ثلاثة آلاف عضو ممن وضعوا علامات إعجاب أو تواصلوا مع منظمات توصف بأنها إرهابية من قبل الولايات المتحدة. وتوصل الباحثون إلى أن "داعش" و"القاعدة" كانا ناشطين "علنا" على الموقع.

وما يثير قلقا أكبر هو أن برنامج فيسبوك الخاص بالنشر التلقائي كان يقوم بإنشاء مقاطع فيديو "احتفالات" أو "ذكريات" للصفحات المتطرفة التي جمعت عددا كافيا من المشاهدات أو "الإعجابات".

وقال المركز إنه تقدم بشكوى إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية نيابة عن مصدر فضل عدم الكشف عن هويته.

وذكر ملخص عن وثيقة الشكوى المؤلفة من 48 صفحة نشرها المركز "الجهود التي بذلها "فيسبوك" للقضاء على محتوى الإرهاب كانت ضعيفة وغير فاعلة، مضيفا: "ما يثير القلق بشكل أكبر أن "فيسبوك" نفسه كان يعمل على إنشاء محتوى إرهابي والترويج له من خلال نظام النشر التلقائي الخاص به".

وأشارت نتائج استطلاع تضمنتها الشكوى إلى أن "فيسبوك" لا يفي بوعوده إزالة المشاركات أو الحسابات المتطرفة.

لكن "فيسبوك" أفاد لـ "الفرنسية" بأنه يزيل المحتوى المرتبط بالإرهاب "بمعدل نجاح أعلى بكثير مما كان عليه الحال قبل عامين"، منذ أن تم ضخ استثمارات ضخمة في الجانب التقني.

وأضاف الموقع: "لا ندعي ضبط كل شيء لكننا نظل متيقظين في جهودنا ضد الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم".

وكان "فيسبوك" ومنصات تواصل اجتماعي أخرى عرضة للهجوم بسبب عدم بذلها ما يكفي من الجهد لكبح رسائل الكراهية والعنف، وفي الوقت نفسه يتم انتقادها لفشلها بتقديم الوقت نفسه لكل وجهات النظر مهما كانت بغيضة.