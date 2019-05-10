خدمات التوصيل ترفع معدل ساعات الازدحام المرورية إلى 62 %

قال باحثون من الولايات المتحدة إن خدمات المواصلات التابعة لشركات تقنية كبيرة تتسبب في زحام مروري إضافي بالمدن، وذلك خلافا للانطباع الشائع بشأن هذه الخدمات، واستند الباحثون في دراستهم إلى تحليل حركة المرور في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

قال الباحثون تحت إشراف جريجوري إيرهارت، من جامعة كنتاكي في مدينة ليكسينجتون، إن خدمات الوساطة، مثل خدمة ليفت، تساهم هناك وبشكل كبير في تزايد الحركة المرورية.

في إطار تعليقه على الدراسة، قال كريستيان فينكلر، من معهد أبحاث المواصلات التابع للمركز الألماني لأبحاث الطيران والفضاء في برلين بحسب "الألمانية" إن نتائج الدراسة لم تفاجئه، "حيث إن توفر عرض مواصلات جديد يعني أيضا زيادة جاذبية المرور في حد ذاته".

ووضع الباحثون تحت إشراف إيرهارت بحسب "الألمانية" نموذجا حاسوبيا لحركة المواصلات في مدينة سان فرانسيسكو عام 2016، مرة باستخدام الرحلات التي تتم بوساطة خدمات التوصيل، ومرة أخرى بدونها، ثم قارنوا حركة المرور في المدينة عام 2016 بحركة المرور عام 2010.

وضبط الباحثون هذا النموذج الحاسوبي على عام 2010، عندما لم تكن هذه الخدمات تلعب دورا في المواصلات داخل المدينة، ثم قارنوا الزحام المروري في ذلك العام مع الزحام المروري عام 2016، آخذين في الاعتبار ارتفاع عدد سكان المدينة في هذه الفترة من 805 آلاف إلى 876 ألف نسمة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوظائف في المدينة من 545 ألفا إلى 703 آلاف.

ورصد الباحثون ارتفاع عدد ساعات التأخير، أي الساعات الضائعة بسبب الزحام أو الحركة المرورية المتعثرة، بنسبة 62 في المائة عام 2016، مقارنة بعام 2010، في حين أن حسابات الباحثين تشير إلى أنه دون خدمات التوصيل، فإن نسبة الارتفاع لم تكن لتتجاوز 22 في المائة، كما أن هناك ارتفاعا في المسافة المقطوعة من قبل كل مركبة بنسبة 13 في المائة، في حين أنه دون شركات التوصيل فإن هذه الزيادة كانت ستبلغ 7 في المائة فقط.

وقال الباحثون إن عدد ساعات التنقل لكل مركبة ارتفع بنسبة 30 في المائة، في حين أنهم قدروا أنها لم تكن تتجاوز 12 في المائة دون خدمات التوصيل.