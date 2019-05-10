الأمريكيون ينفقون 43.4 مليار دولار على محتويات ألعاب الفيديو

كشف تقرير أن أعمار الأمريكيين الذين يقبلون على ألعاب الفيديو تكون 33 عاما في المتوسط ويفضلون اللعب على هواتفهم المحمولة وينفقون كثيرا على المحتوى بنسبة تزيد على 20 في المائة عن العام السابق و85 في المائة عن عام 2015.

يأتي البحث السنوي الذي تجريه "جمعية برامج الترفيه" في الوقت الذي يفكر فيه مزيد من الأسر الأمريكية في كيفية فرض ضوابط على أطفالها الذين يحبون ألعاب الفيديو وتخصيص ميزانياتها الترفيهية في عصر البث على الإنترنت.

وأنفق الأمريكيون 43.4 مليار دولار في عام 2018 معظمها على المحتوى وليس الأجهزة أو لوازمها.

وقال ستانلي بيير لويس القائم بأعمال رئيس الجمعية والمدير التنفيذي لها بحسب "رويترز"، "تلمس الألعاب وترا مهما في الثقافة الأمريكية، وهذا ما يجعلها في طليعة وسائل الترفيه اليوم".

وما يقرب من 65 في المائة من البالغين في الولايات المتحدة أو أكثر من 164 مليون شخص يمارسون ألعاب الفيديو. وأكثر الألعاب شعبية هي البسيطة في قواعدها حيث يلعب 60 في المائة من عشاق ألعاب الفيديو على هواتفهم الذكية على الرغم من أن نصفهم يلعبون أيضا على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الألعاب المتخصصة.

وأظهرت الدراسة أن الآباء يقلصون الوقت الذي يقضيه أبناؤهم أمام الشاشات ويستخدمون تصنيفات ألعاب الفيديو لفحص المحتوى كما يلزم 87 في المائة من الآباء أطفالهم بالحصول على موافقتهم قبل شراء ألعاب جديدة.

ونحو 46 في المائة من اللاعبين من الإناث رغم أنهن يفضلن أنواعا مختلفة من الألعاب مقارنة بالرجال ولا سيما حسب الفئة العمرية.

وتفضل الإناث اللاتي تراوح أعمارهن بين 18 و34 عاما ألعاب "كاندي كراش" و"أساسينز كريد" و"تومب رايدر" ويلعبن في معظم الأحيان على الهواتف الذكية بينما يفضل الذكور اللعب على أجهزة الألعاب خاصة ألعاب "جاد أوف وور" و"فورتنايت" و"مادن إن إف إل".