وول ستريت تنخفض على وقع طبول الحرب التجارية

بدأت الأسهم الأمريكية تداولاتها على انخفاض اليوم الجمعة، في الوقت الذي ينتاب فيه المستثمرين القلق إزاء إمكانية استمرار النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، حتى في الوقت الذي يعقد فيه الجانبان محادثات اللحظة الأخيرة لإنقاذ الاتفاق.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 64.64 نقطة أو 0.25 بالمئة إلى 25763.72 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.62 نقطة أو 0.27 بالمئة إلى 2863.10 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 29.27 نقطة أو 0.37 بالمئة إلى 7881.31 نقطة.
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