بنوك حكومية تركية باعت مليار دولار لدعم الليرة

قالت مصادر مطلعة لرويترز إن بنوك حكومية تركية، بما في ذلك البنك الزراعي وهو الأكبر من حيث الأصول، باعت مليار دولار أمس الخميس وخلال ساعات تعاملات الأسواق الخارجية لكبح انخفاض في قيمة الليرة.وبلغت الليرة أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر أمس .
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