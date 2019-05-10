نمو الاقتصاد البريطاني جرّاء تخزين الشركات للبضائع قبل بريكست

سجل الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 0,5 بالمئة في الربع الأول من العام، مدفوعا بتخزين الشركات للسلع قبل بريكست، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية الجمعة.

وتجاوز إجمالي الناتج الداخلي نسبة 0,2 بالمئة التي تم تسجيلها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2018، وفق ما ذكر بيان لمكتب الإحصاءات الوطني، مضيفا أن التصنيع ازداد بنسبة 2,2 بالمئة في وقت أظهرت احصائيات مؤخرا أن الشركات المعرّضة للتأثّر بتداعيات بريكست تنشئ مخازن.

وتتوافق نسبة النمو التي تم تسجيلها مع توقعات السوق.

وبحسب البيانات، عوّض الأداء القوي في مجال الصناعة التباطؤ الذي شهده الإنتاج في قطاع الخدمات والذي بلغت نسبته 0,3 بالمئة.

ورفع المصرف المركزي الأسبوع الماضي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد البريطاني لهذا العام مع تعويض التخزين عن تراجع الاستثمار قبيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتحسّن النشاط الاقتصادي بشكل مؤقت جرّاء مسارعة الشركات لتخزين المكونّات والسلع قبل مهلة بريكست الأولى التي كانت في 29 آذار/مارس، بحسب المصرف المركزي.

ويتوقع المصرف أن ينمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة قدرها 1,5 بالمئة هذا العام، مقارنة بتقدير سابق للنمو نسبته 1,2 بالمئة.

ولم تحدث البيانات الصادرة الجمعة تغييرات كبيرة على الجنيه الإسترليني نظرا إلى أن المصرف المركزي أعلن مؤخرا عن توقعاته بأن يشهد الاقتصاد البريطاني نموا فصليا نسبته 0,5 بالمئة، بحسب محللين.

ومن المفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر بعدما تأجّل الموعد مرتين هذا العام جرّاء رفض النواب اتفاق الانفصال الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع التكتل.

ويرى المصرف المركزي أن النمو الناجم عن التخزين هو أمر مؤقت، ويتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 0,2 بالمئة في الربع الثاني من العام.