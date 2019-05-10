تراجع الديون المعدومة لدى بنوك إيطاليا

قال البنك المركزي الإيطالي في تقرير شهري إن إجمالي الديون المعدومة لدى البنوك الإيطالية قد تراجع إلى 2. 92 مليار يورو بنهاية شهر مارس الماضي، مقابل 2. 100 مليار يورو في فبراير.

وبحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء، ذكر التقرير أن ودائع القطاع الخاص في البنوك الإيطالية قد ارتفعت بنسبة 3.3 في المئة في آذار/مارس مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، كما زادت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 0.8 في المئة على أساس سنوي.

وفي إطار منفصل، بلغت قيمة احتياطي الذهب لدى البنك المركزي الإيطالي 3. 90 مليار يورو بنهاية شهر نيسان/إبريل الماضي، مقابل 2ر91 مليار يورو في مارس.