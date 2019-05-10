أسهم أوروبا ترتفع من أدنى مستوى في 6 أسابيع بفضل آمال التجارة

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، متعافية من أدنى مستوى في ستة أسابيع، في الوقت الذي يأمل فيه مستثمرون في أنه ما زال بإمكان الولايات المتحدة والصين حل نزاعهما التجاري، حتى مع دخول زيادة مخططة في رسوم أمريكية على واردات صينية حيز التنفيذ.

وبحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، أضاف المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة. ويظل المؤشر الأوروبي، الذي تأثر سلبا بفعل المخاوف التجارية معظم هذا الأسبوع، على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام.

وتصدر المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالتجارة المكاسب في المنطقة بارتفاع نسبته واحد بالمئة.

تأتي زيادة الرسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار وسط محادثات تُعقد على مدي يومين بين كبار المفاوضين الأمريكيين والصينيين في مسعى لإنقاذ اتفاق متعثر يُهدف لإنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ أشهر بين أكبر اقتصادين في العالم.

وساعد التفاؤل بشأن التجارة أسهم التكنولوجيا والسيارات لكي تقود الارتفاع بين القطاعات الفرعية في أوروبا.

وحققت الأسهم الدفاعية مثل العقارات والمرافق والاتصالات مكاسب أقل.

كما تلقت المعنويات الدعم من عدد من إعلانات الأرباح القوية.

وارتفعت أسهم إير فرانس بعد أن سجلت الناقلة ارتفاعا نسبته 9.2 بالمئة في أعداد الركاب عبر المجموعة في الشهر الماضي بينما قفزت أسهم آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية بعد أن أكدت توقعاتها للأرباح التشغيلية لعام 2019.

وتذيلت أسهم أمبو ومقرها الدنمرك لتسويق المعدات الطبية المؤشر ستوكس 600 بعد استقالة الرئيس التنفيذي للشركة لارس مارشر.