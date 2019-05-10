أغنى رجل في آسيا يستحوذ على سلسلة متاجر "هامليز" البريطانية للألعاب

أبرم الملياردير الهندي موكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا، صفقة أخرى لتعزيز وجوده في مجال تجارة التجزئة، حيث وافقت شركة "ريلاينس براندز المحدودة" التي يمتلكها على شراء سلسلة متاجر "هامليز" البريطانية للألعاب من شركة "سي.بانر إنترناشونال القابضة" نظير 68 مليون جنيه استرليني (5ر88 مليون دولار) نقدا.

وذكرت "ريلاينس براندز" في بيان صدر في ساعة متأخرة أمس الخميس أن هذه الصفقة ستجعلها لاعبا أساسيا في مجال تجارة التجزئة للألعاب على مستوى العالم.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن أسهم "ريلاينس براندز" ارتفعت بنسبة 6ر1 بالمئة اليوم الجمعة في بورصة مومباي، حيث انتعشت بعد سلسلة من التراجعات خلال أربع جلسات متتالية.

وتمثل هذه الصفقة أحدث حلقة في سلسلة صفقات الاستحواذ التي يقوم بها أمباني في مجال التجارة الاستهلاكية، التي يقول إنها ستدر عليه قرابة ما يحققه اتحاد الشركات المملوك له بحلول عام .2028

وبالاستحواذ على سلسلة "هامليز"، ستمتلك "ريلاينس براندز" 167 متجرا إضافية في 18 دولة.

وكانت شركة "سي بانر" اشترت سلسلة متاجر "هامليز" في عام 2015 مقابل 100 مليون جنيه استرليني (130 مليون دولار).

وتأسست "هامليز" في عام 1760، وافتتحت أول متجر رئيسي لها في لندن في عام .1881