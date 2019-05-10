رئيسة تايوان تتوقع تأثيرا محدودا على بلادها جراء الرسوم الأمريكية على واردات الصين

قالت رئيسة تايوان تساي إنج-وين اليوم الجمعة إن الزيادة في الرسوم الجمركية التي بدأت الولايات المتحدة تطبيقها على واردات صينية سيكون لها تأُثير محدود على بلادها.

وبدأ تطبيق الزيادة في الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على واردات صينية للسوق الأمريكية بقيمة 200 مليار دولار، بحلول منتصف ليلة الخميس/الجمعة بالتوقيت المحلي لواشنطن (0400 بتوقيت جرينتش)، في نهاية يوم من المفاوضات أخفق خلاله الجانبان الصيني والأمريكي في التوصل إلى انفراجة في الحرب التجارية بين البلدين.

وقالت تساي في العاصمة تايبيه اليوم إن الحرب التجارية الجارية بين الصين والولايات المتحدة سيكون لها تداعيات حادة على الاقتصاد العالمي وسلسلة الإمدادات العالمية، ولكنها أكدت أن الخطوة الأمريكية الأخيرة سيكون لها تأُثير محدود على تايوان.

وفي ظل الحرب التجارية بين العملاقين الاقتصاديين، تبحث شركات عديدة تستثمر في الصين، وبينها شركات تايوانية، الخروج من أنشطة سلسلة الإمدادات هناك.

وقالت تساي إن تايوان، التي تشهد معدل نمو اقتصادي مستقر، قامت منذ العام الماضي بتعزيز بيئة الاستثمار في البلاد لجذب رؤوس الأموال من الخارج، كأحد سبل التعامل مع النزاع التجاري.

وقالت الرئيسة في مؤتمر صحفي: "نهدف إلى تسريع وتيرة عودة الشركات التايوانية في الخارج إلى تايوان وإعادة بناء صناعة ذات قيمة مضافة في مجال سلاسل الإمداد."

وكانت تساي ضاعفت أمس الخميس هدف الحكومة من جذب الاستثمارات من الخارج إلى 500 مليار دولار تايواني (5ر15 مليار أمريكي) بعد التعهد بضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 280 مليار دولار تايواني.

وتعهدت رئيسة تايوان باتخاذ مزيد من الإجراءات بنهاية العام الجاري لجذب المزيد من الاستثمارات، مثل تسهيل الإجراءات وتبسيط النظم الضريبية وغيرها.

وأكدت تساي في نفس الوقت رغبة تايوان في التوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي مع الولايات المتحدة.