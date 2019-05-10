مؤشر الأسهم اليابانية يتكبد أسوأ خسارة أسبوعية منذ بداية العام

تكبد مؤشرسوق الأسهم الياباني نيكي أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من أربعة أشهر في الوقت الذي رفعت فيه الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على سلع صينية، مما يُصعد نزاعا تجاريا يلحق أضرارا متزايدة باقتصادات أخرى في آسيا تعتمد على التصدير.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.27 % إلى 21344.92 نقطة، ليتراجع للجلسة الخامسة على التوالي.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا شبه مستقر، إذ تراجع 0.08 % إلى 1549.42 نقطة.