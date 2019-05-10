الأسهم الأمريكية تهبط مع ترقب نتائج محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين

هبطت المؤشرات الرئيسة للأسهم الأمريكية اليوم قبل جولة حاسمة من مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، رغم أنها قلصت خسائرها بشكل كبير بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن من المحتمل الوصول إلى اتفاق هذا الأسبوع.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضًا 138.97 نقطة، أو 0.54 في المئة، إلى 25828.36 نقطة، بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 8.70 نقطة، أو 0.30 في المئة، ليغلق عند 2870.72 نقطة، وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضًا 32.73 نقطة، أو 0.41 في المئة، إلى 7910.59 نقطة.

