«الكتاب الخيري» .. مبادرة «أدبي الرياض» لدعم ذوي الإعاقة

أطلق النادي الأدبي في الرياض معرض الكتاب الخيري في نسخته الـ 13، الذي سيعود ريعه لمصلحة جمعية ذوي الإعاقة.

ووفقا لمسؤولي النادي الأدبي فإن المبادرة تأتي استشعارا من النادي بالمسؤولية الاجتماعية، حيث يحتوي المعرض على أكثر من 1000 كتاب متنوع ونادر.

وقال الدكتور صالح المحمود رئيس النادي الأدبي في الرياض، إن المعرض سيخصص ريعه بالكامل كل عام لإحدى الجمعيات الخيرية، داعيا المهتمين بالكتاب لحضور المعرض موجها الشكر لجميع المتبرعين بالكتب للمعرض من دور نشر وأفراد.

وأضاف المحمود على هامش تدشين المعرض في الرياض البارحة الأولى "أن المعرض يقوم على جمع تبرعات الكتب من الناس وعرضها للبيع تحت سقف النادي، إضافة إلى أننا نعرض جميع إصداراتنا القديم منها والحديث، مضيفا " إن كامل ريع المعرض سيذهب إلى جمعية ذوي الإعاقة".

وأوضح أن الهدف الرئيس من المعرض ليس البيع والشراء، وليس توفير مبالغ للجمعيات الخيرية، لكنه في المقام الأول يؤسس تكريس العمل الخيري الثقافي في مشهدنا الوطني، وصناعة وعي بأهميته وعظيم جدواه.

من جانبه، قال اللواء عبد العزيز التمام رئيس مجلس إدارة جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، إن هذا العمل يحسب للنادي الأدبي ضمن أعماله الخيرية والاجتماعية التي تخدم هذه الفئة الغالية من أبناء المجتمع.

وأشار إلى أن هناك الكثير من أهل الخير الذين لديهم مكتبات وكتب يدعمون بها هذا المعرض الخيري، الذي دأب عليه النادي الأدبي لدعم الجمعيات الخيرية وتشجيع هواية القراءة للجميع. بدوره، بين أحمد عبد الله مدير العلاقات والإعلام في النادي الأدبي، أن المعرض يضم عددا كبيرا من الكتب المميزة والنادرة، التي تبرع بها بعض المثقفين والمكتبات الخاصة احتفالا بالكتاب، ودعما للجمعيات الخيرية، مشيرا إلى أن المعرض يستمر إلى الـ18 من شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة والنصف مساء إلى الساعة الـ 12 والنصف صباحا.