أمير المدينة المنورة يشيد بدور رجال الأمن في المسجد النبوي

أشاد الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، بالجهود المبذولة من قبل رجال الأمن وأداء مهامهم على الوجه الأمثل، لضمان راحة واستقرار زوار المسجد النبوي.
جاء ذلك خلال لقائه بالقيادات الأمنية ورجال الأمن في ساحة المسجد النبوي، بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة.
وكان في استقبال الأمير فيصل بن سلمان، اللواء مبارك بن مبارك العصيل مدير شرطة المنطقة وعدد من القيادات الأمنية.
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